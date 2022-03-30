ABD'de konut almak isteyen Türklerin tercihi Miami oldu - Son Dakika

S&P CoreLogic Case-Shiller, 2022 yılı Ocak ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2'lik artış gösterdi. Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler arasında yüzde 28,1 ile Miami yer alıyor. Miami, ABD'de konut almak isteyen Türklerin ilk tercihi arasında yer alıyor.

Türkiye yabancı konut yatırımcısının ilgisini çekerken çok sayıda Türk de ev sahibi olmak için ABD'yi özellikle de Miami'yi tercih ediyor. 365 gün güzel ve güneşli bir havanın olduğu Miami'de özellikle lüks konutlar yoğun ilgi görüyor. Kısa sürede iyi prim yapması konuta yatırımı cazip hale getirirken inşaatlar bitmeden büyük bir bölümü satılıyor.

İLGİ, KİRA GETİRİSİNİ KATLADI

Amerika'nın önde gelen emlak broker şirketi İnternational Realty Group'un (IRG) kurucu ortakları Giovanna Guzman ve Cengiz Bayırlı, Miami'ye bu ilginin nedenlerini anlattı. Miami'nın her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Guzman, "Güzel, güneşli havası, lokasyonu bunda etkili. Büyük şirketler, yeni merkezlerini Miami'de açıyor ya da eskileri taşıyor. Bir de karlı, fiyatlar arttı ve artmaya devam ediyor. Bir yıl önce metrekare fiyatları 1000 dolarken 3 bin dolara yükseldi. Kiralar da ikiye katlandı" dedi. Bayırlı da eyalet vergisinin olmamasının da Miami'yi cazip hale getirdiğini söyledi.

DOLAR GETİRİLİ YATIRIM

Cengiz Bayırlı ise Miami'de şu an da yapımı devam eden 30-35 proje olduğunu söyleyerek, "Fiyatlar hızla artmaya başladı. Metrekare fiyatı 8 bin dolar civarında. Ama bu rakam projeler bittiği zaman 30- 40 bin dolar bandına gelecek. Türkiye'den yatırımcılardan büyük talep var. Dolar getirisi istediklerinden dolayı yatırımlarını Amerika'ya çevirmiş durumdalar. Amerika'da da dünyanın gözü Miami'de oluyor. Miami'ye yoğun talep var ve çok büyük yatırımlar yapılıyor" diye konuştu.

MORTGAGE KOLAYLIĞI

"500 bin dolarlık bir daire için paranın tamamını ödemenize gerek yok, Mortgage alabiliyorsunuz" diyen Bayırlı, "Vizeniz olmasına gerek yok. 500 bin dolarlık daireye 250 bin dolar yatırarak, geri kalanını da Mortgage kullanarak alabiliyorsunuz. Daireyi günlük veya aylık kiraya verebilirsiniz. 500 bin dolarlık bir dairenin getirisi projeye ve lokasyona bağlı aylık 3 bin ila 7 bin dolar arasında değişiyor."

İNŞAATTA SÜRPRİZE İZİN YOK

Miami'deki projelerin büyük bir çoğunluğunun daha topraktan satıldığını belirten Cengiz Bayırlı, "Türklerin yüzde 70'i yatırım, yüzde 30'u ise oturmak amaçlı konut alıyor. Projeyle ilgili tüm adımları biliyorsunuz. Hiçbir sürpriz ile karşılaşmıyorsunuz. 1 milyon dolarlık dairenin bir ödeme planı oluyor. Paranın maksimum yüzde 50'sini önümüzdeki iki veya üç sene içerisinde ödüyorsunuz. Aralarda ödeme olmadan altı aylık ya da senelik periyotlarla. Bu para tapu dairesinin yediemin hesabına gidiyor. İnşaat sahibi daireyi bitirdikten sonra siz daireyi görüyorsunuz onayladığınızda tapu dairesindeki parayı inşaat sahibi alabiliyor. Çok güvenli bir sistem" dedi.

TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN İSTANBUL'A GELDİLER

Türk yatırımcılara daha kolay ulaşmak ve yatırım yapmalarına destek olmak amacıyla İstanbul'da ofis açan Giovanna Guzman ve Cengiz Bayırlı, Miaimi'de devam eden 'Waldorf Astoria Residences Miami', 'Cipriani Residences Miami' ve 'St. Regis Miami the Residences' ve 'Okan Tower'ın da aralarında bulunduğu lüks konut projeleriyle ilgili bilgi verdi