ABD'de konut başlangıçları 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de konut başlangıçları, haziranda yüzde 6,3 artışla 1 milyon 643 bine çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, inşaat izinleri yüzde 5,1 azalışla 1 milyon 598 bine düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3 artarak 1 milyon 643 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren ve 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşan konut başlangıçlarının 1 milyon 590 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, mayısta 1 milyon 546 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 29,1'lik artış kaydetti.

İnşaat izinleri ise haziranda aylık yüzde 5,1 azalışla 1 milyon 598 bin seviyesine geriledi. Bu dönemde inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 700 bin olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve Ekim 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen inşaat izinleri, mayısta 1 milyon 683 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede geçen ay inşaat izinleri, yıllık bazda ise yüzde 23,3'lük artış gösterdi.