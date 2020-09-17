ABD'de konut başlangıçları ağustosta beklenenden fazla azaldı

ABD'de konut başlangıçları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,1 azalarak 1 milyon 416 bine, inşaat izinleri de yüzde 0,9 düşerek 1 milyon 470 bine indi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 5,1 azalarak 1 milyon 416 bine geriledi.

Ekonomik normalleşmenin başladığı mayıs ayı itibarıyla yakaladığı yukarı yönlü seyri koruyamayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 1 milyon 478 bin olması yönündeydi.

Ülkedeki konut başlangıçları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 2,8'lik artış kaydetti.

Konut başlangıçları, temmuzda 1 milyon 492 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

İnşaat izinleri de ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 1 milyon 470 bine düştü.

Temmuzda 1 milyon 483 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, geçen ay 1 milyon 520 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İnşaat izinleri, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,1'lik azalış gösterdi.