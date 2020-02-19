ABD'de konut başlangıçları geriledi - Son Dakika
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ABD'de konut başlangıçları geriledi

6 saat önce

ABD'de konut başlangıçları ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 567 bine gerilerken, inşaat izinleri yüzde 9,2 artışla 1 milyon 551 bine yükseldi.

ABD'de konut başlangıçları geriledi, System.String[]

ABD'de konut başlangıçları ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 567 bine gerilerken, inşaat izinleri yüzde 9,2 artışla 1 milyon 551 bine yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 3,6 azalarak 1 milyon 567 bine düştü.

Son 3 aydaki yükselişinin ardından düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 30,7 azalarak 1 milyon 425 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Söz konusu ayda konut başlangıçları, yıllık bazda yüzde 21,4 artış kaydetti.

İnşaat izinleri Mart 2007'den bu yana en yüksek seviyesinde

İnşaat izinleri ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 9,2 artarak 1 milyon 551 bine yükseldi.

Mart 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşan inşaat izinleri verisine yönelik piyasa beklentisi, yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 450 bin olması yönündeydi.

Bu dönemde inşaat izinleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,9 artış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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