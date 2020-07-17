ABD'de konut başlangıçları haziranda beklentiyi aştı

ABD'de konut başlangıçları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 17,3 artarak 1 milyon 186 bine, inşaat izinleri ise yüzde 2,1 artışla 1 milyon 241 bine yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 17,3 artışla 1 milyon 186 bine çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki aylarda sert düşüşler gösteren, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle de mayıs ayında toparlanmaya başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 169 bin olması yönündeydi.

Konut başlangıçları, mayıs ayında 1 milyon 11 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkedeki konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 4'lük azalış kaydetti.

İnşaat izinleri de haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 1 milyon 241 bine yükseldi.

Mayıs ayında 1 milyon 216 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 1 milyon 290 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İnşaat izinleri, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,5 azalış gösterdi.