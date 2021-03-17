ABD'de konut başlangıçları şubatta yüzde 10,3 azaldı

ABD'de konut başlangıçları, şubatta aylık bazda yüzde 10,3 azalarak 1 milyon 421 bine, inşaat izinleri de yüzde 10,8 düşüşle 1 milyon 682 bine geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 10,3 azalarak 1 milyon 421 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren ve 6 ayın en düşük seviyesine inen konut başlangıçlarının 1 milyon 560 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ocakta 1 milyon 584 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, şubatta yıllık bazda da yüzde 9,3 azalış kaydetti.

İnşaat izinleri de şubatta aylık bazda yüzde 10,8 azalışla 1 milyon 682 bin seviyesine indi.

Bu dönemde inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 750 bin olması yönündeydi. İnşaat izinleri, ocakta 1 milyon 886 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede geçen ay inşaat izinleri yıllık bazda ise yüzde 17'lik artış gösterdi.