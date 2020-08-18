ABD'de konut başlangıçları temmuzda beklentiyi aştı

ABD'de konut başlangıçları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 22,6 artarak 1 milyon 496 bine, inşaat izinleri ise yüzde 18,8 artışla 1 milyon 495 bine yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 milyon 496 bine çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki aylarda sert düşüşler gösteren, ekonomik normalleşmenin başladığı mayıs ayı itibarıyla toparlanma kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 1 milyon 240 bin olması yönündeydi.

Konut başlangıçları, haziran ayında 1 milyon 220 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkedeki konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 23,4'lük artış kaydetti.

İnşaat izinleri de temmuzda bir önceki aya göre yüzde 18,8 artarak 1 milyon 495 bine yükseldi.

Haziranda 1 milyon 258 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, geçen ay 1 milyon 320 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İnşaat izinleri, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,4 artış gösterdi.