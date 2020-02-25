ABD'de konut fiyatları Aralık 2019'da yüzde 3,8 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de konut fiyatları Aralık 2019'da yüzde 3,8 arttı - Son Dakika Ekonomi

ABD'de konut fiyatları Aralık 2019'da yüzde 3,8 arttı

9 dakika önce

ABD'de Ulusal Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2019 döneminde yıllık yüzde 3,8 artış gösterdi.

ABD'de konut fiyatları Aralık 2019'da yüzde 3,8 arttı, System.String[]

ABD'de Ulusal Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2019 döneminde yıllık yüzde 3,8 artış gösterdi.

S&P CoreLogic Case Shiller, Aralık 2019 döneminde ilişkin Ulusal Konu Fiyat Endeksi raporunu yayımladı.

Buna göre, ABD'deki konut fiyatları geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 yükseldi. Söz konusu endeks, Kasım 2019'da yüzde 3,5 artış kaydetmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de aynı dönemde yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi. Kasım 2019'da yüzde 2,5 artış gösteren endekse ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 2,8 artması yönündeydi.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler ise Phoenix, Charlotte ve Tampa oldu.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen S&P Dow Jones Endeksleri Direktörü Craig J. Lazzara, ABD konut piyasasının istikrarlı büyüme trendini Aralık 2019'da sürdürmeye devam ettiğini ifade etti. Lazzara, ABD'de genelinde konut fiyatlarının art arda 8 yıldır artış kaydettiğine dikkati çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:32 Kaynak: AA
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