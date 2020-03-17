ABD'de konut piyasası endeksi martta zayıfladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de konut piyasası endeksi martta zayıfladı - Son Dakika Ekonomi

ABD'de konut piyasası endeksi martta zayıfladı

6 saat önce

ABD'de konut piyasası endeksi martta 72'ye gerileyerek piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

ABD'de konut piyasası endeksi martta zayıfladı, System.String[]

ABD'de konut piyasası endeksi martta 72'ye gerileyerek piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), mart ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı.

Buna göre, konut piyasası endeksi martta önceki aya göre 2 puan gerileyerek 72 değerini aldı. Söz konusu endekse yönelik piyasa beklentisi 73 seviyesindeydi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NAHB Başkanı Dean Mon, "Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomide oluşturduğu belirsizlik nedeniyle konut satışlarının önümüzdeki 6 ayda düşmesi beklense de konut piyasası gücünü koruyor." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:00 Kaynak: AA
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