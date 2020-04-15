ABD'de konut piyasası Kovid-19 etkisiyle nisanda zayıfladı

ABD'de konut piyasası endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 30 değerine inerek Haziran 2012'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), nisan ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı.

Buna göre, konut piyasası endeksi nisanda önceki aya göre 42 puan gerileyerek 30 değerini aldı.

Haziran 2012 döneminden bu yana en düşük seviyeye gerileyen endekse yönelik piyasa beklentisi 55 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NAHB Başkanı Dean Mon, konut piyasasında bu ayda yaşanan zayıflamanın Kovid-19 salgınından kaynaklandığını belirtti.