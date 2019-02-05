Son Dakika Haberleri: ABD'de Köpeğini Kurtarmak İçin Yanan Eve Giren Kişi Öldü

ABD'de Köpeğini Kurtarmak İçin Yanan Eve Giren Kişi Öldü

1 saat önce

ABD'nin Maine eyaletinde köpeğini kurtarmak için yangın çıkan evine giren kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de Köpeğini Kurtarmak İçin Yanan Eve Giren Kişi Öldü, System.String[]
ABD'nin Maine eyaletinde köpeğini kurtarmak için yangın çıkan evine giren kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Orland kentinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine evdekiler tahliye edildi. Köpeğinin içeride kaldığını fark eden ev sahibi, hayvanı kurtarmak için yanan eve geri girdi ancak çıkamadı.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra köpeğini kurtarmak için eve giren adamın cesedini buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:52 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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