ABD'de köprünün demirlerinde mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı - Son Dakika

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir köprünün demirlerinde mahsur kalan köpek, köprü görevlisi ve polislerce kurtarıldı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki Natchez-Vidalia Köprüsü'nde inceleme çalışmalarında bulunan Craig Jenkins, taşıdığı telsizden iş arkadaşlarına, "Burada bir köpek görüyorum" diye seslendi. Köprünün alt kısmında, köprüyü taşıyan demirlerde duran köpeğin mahsur kaldığını gören Jenkins, hayvanı bulunduğu yerden kurtarmaya karar verdi. Jenkins ve daha sonra olay yerine gelen polis memurunun çabalarıyla köpek kurtarıldı. O anlar ise anbean kameralarca kaydedildi.

ADINI 'ŞANSLI' KOYMALILAR

Natchez Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, köpeğin polis merkezi tarafından sahiplenildiği aktarıldı. Köpeğin kurtarılmasında rol oynayan polis memuru Walter Armstrong, "Gerçekten şanslı bir köpek. Onun adını 'Lucky' (Şanslı) koymalılar" dedi.