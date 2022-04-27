ABD'de korkunç kazaYarış yapan araç okul otobüsüne çarptı - Son Dakika
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ABD'de korkunç kazaYarış yapan araç okul otobüsüne çarptı

27.04.2022 19:42

- ABD'de korkunç kaza Yarış yapan araç okul otobüsüne çarptı ABD'nin New Mexico eyaletinde sokakta yarış yapan araçlardan birinin okul otobüsüne çarpması sonucu çocuklar koltuklarından fırladı.

- ABD'de korkunç kaza

Yarış yapan araç okul otobüsüne çarptı

NEW MEXICO - ABD'nin New Mexico eyaletinde sokakta yarış yapan araçlardan birinin okul otobüsüne çarpması sonucu çocuklar koltuklarından fırladı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonucu 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin New Mexico eyaletinde sokak yarışı yapan iki araç faciaya yol açtı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, araçlardan biri seyir halindeki bir okul otobüsüne çarptı. Otobüs yan yatarken, öğrenciler de koltuklarından fırladı. Büyük korku yaşayan 23 öğrenciden 7'si hastaneye kaldırıldı, 2'sinde ciddi şekilde yaralanmalar olduğu öğrenildi.

23 Şubat'ta meydana gelen, görüntüleri kamuoyuyla geçtiğimiz günlerde paylaşılan kazaya yol açan araçlardan birinin sürücüsü 49 yaşındaki Mario Perez'in iki kez "ağır bedensel zarar vermekle" suçlandığı açıklandı. Perez'in başka bir araç ile yarıştığı, kazaya neden olan diğer aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı ve polisin arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

ABD'de korkunç kazaYarış yapan araç okul otobüsüne çarptı
ABD'de korkunç kazaYarış yapan araç okul otobüsüne çarptı
ABD'de korkunç kazaYarış yapan araç okul otobüsüne çarptı
ABD'de korkunç kazaYarış yapan araç okul otobüsüne çarptı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New Mexico, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ABD'de korkunç kazaYarış yapan araç okul otobüsüne çarptı - Son Dakika
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