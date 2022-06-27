ABD'de korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu, çocuğun annesi tutuklandı

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ABD'nin Michigan eyaletinde Detroit kentinde polis, bir binanın bodrum katındaki derin dondurucuda 3 yaşında bir çocuğun cansız bedenini buldu. Olayın ardından çocuğun annesi Azuradee France cinayet, çocuk istismarı, işkence ve bir kişinin ölümünü gizlemek suçlarından gözaltına alındı.

"DUYGUSUZ OLANLARI BİLE HAYRETE DÜŞÜRDÜ"

31 yaşındaki kadın, yapılan soruşturmanın ardından hapse atılırken, Wayne County Savcısı Kym Worthy, "Bu davadaki iddia edilen gerçekler, duygusuz olanları bile hayrete düşürdü. Çocuklarımız sadece silahlı şiddetten değil, evde onlarla birlikte yaşayan katiller yüzünden de risk altında olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE ONU KURTARABİLSEYDİM"

Ailenin kapı komşusu Cheryl Hardy ise çok yakında oturduğunu ve yardım edebilmeyi çok istediğini söyleyerek, "Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Keşke onu kurtarabilseydim" dedi.

Çocuğun nasıl ve ne zaman öldüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.