ABD'de korkutan kasırga tehlikesi! On binlerce insan evlerinden tahliye edildi

Meksika Körfezi'nden ABD'nin güney kıyılarına ilerleyen Ida Kasırgası nedeniyle kıyı bölgelerinden on binlerce kişi tahliye ediliyor. Kasırganın bugün öğleden sonra 4 şiddetinde karaya ulaşabileceği ve kıyı bölgelerini bir metre su altında bırakabileceği uyarıları yapılıyor.

KATRİNA'DAN SONRA İLK OLABİLİR

Uzmanlar, bölgeye 16 yıl önce vuran Katrina'dan sonra Ida'nın da özellikle New Orleans için önemli tehlike oluşturabileceğine dikkati çekti.

SEL UYARISI DA YAPILDI

Louisiana'nın güneydoğusu, Mississippi kıyıları ve Alabama eyaletinin hafta sonu ve pazartesi günü 40-50 santimetre yağış almasını beklediklerini bildiren Ulusal Kasırga Merkezi, fırtına dalgası nedeniyle sel oluşabileceği uyarısında bulundu.

1800 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Kategori 5 şiddetinde olan Katrina Kasırgası 2005'te Louisiana'da, New Orleans ve çevresinde 1800 kişinin ölümüne ve 125 milyar dolar hasara yol açmıştı.