ABD'de korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bini geçti - Son Dakika

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir günde 2 bin 403 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bin 669'a, toplam vaka sayısı ise 28 bin 868 artışla 1 milyon 64 bin 572'ye yükseldi.



Korona virüs salgınında ABD en fazla etkilenen ülke oldu. Salgından 1 milyon 64 bin 572 vaka ile en fazla etkilenen ülke olan ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 61 bin 669'a yükseldi. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 306 bin 158'e, ölü sayısı 23 bin 474'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının görüldüğü New Jersey'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 770'e, vaka sayısı 116 bin 264'e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts'te vaka sayısı 60 bin 265'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 405'e yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de Covid-19 vaka sayısı 50 bin 355 olurken, 2 bin 215 kişi hayatını kaybetti. Kaliforniya eyaletinde vaka sayısı 48 bin 746'ya, ölü sayısı ise bin 944'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 45 bin 865 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 354'e ulaştı. Michigan'da vaka sayısı 40 bin 399'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 670'e ulaştı. Florida eyaletinde vaka sayısı 33 bin 193, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 218 oldu. Louisiana eyaletinde vaka sayısı 27 bin 660, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 845 olarak açıklanırken, Connecticut eyaletinde ise vaka sayısının 26 bin 767'ye yükseldiği, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 168 olduğu belirtildi. Georgia eyaletinde vaka sayısı 25 bin 690'a hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 99'a yükseldi. Maryland'da ise vaka sayısı 20 bin 849 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 78 olarak açıklandı. Indiana eyaletinde ise vaka sayısının 17 bin 182'ye yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 65 olarak duyuruldu.



New York'ta, Yahudi cenazesinde yaşananlar tepki çekti



New York şehrinde korona virüsten hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun önde gelen liderlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'in cenaze töreninde bir araya gelen Yahudiler izdihama neden olmuştu. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı törende ortaya çıkan görüntülerin ardından New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki göstererek "Acınızı anlıyorum, ancak salgının ortasında böyle bir cenaze töreni kabul edilemez. Kesinlikle kabul edilemez bir şey oldu. Bu pandeminin ortasında büyük bir cenaze merasimi yapıldı. Gördüğüm şey, korona virüs ile mücadele verdiğimiz bu süreçte hoş olmadı" dedi.



New Jersey Valisi Phil Murphy, eyaletteki parkları açıyor



Ülkede salgınından en fazla etkilenen ikinci eyalet olan New Jersey'de parklar açılıyor. New Jersey Valisi Phil Murphy, 2 Mayıs tarihinde eyaletteki parkların ve golf sahalarının açılacağını duyurdu. Murphy, sosyal mesafe kurallarının yürürlükte kalmaya devam edeceğini belirterek, bu kararı eyaletteki korona virüs salgınında yapılan başarılı sağlık çalışmalarının iyi sonuçlar verdiğine bakarak aldıklarını çıkladı. - WASHINGTON