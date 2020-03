ABD'de Korona salgınına karşı önlemler arttırılıyor - Son Dakika

ABD Merkez Bankası (FED), olağanüstü faiz indirimine giderken, Korona salgını nedeniyle ülke çapında tedbirler arttırıldı.



ABD Merkez Bankası (FED), Korona virüsünden etkilenen ekonomiyi rahatlatmak için hedef faiz oranlarını sıfıra çekti. ABD Başkanı Donald Trump da Merkez Bankası'nın bu hareketini desteklediğini belirterek, "Bu bizi diğer ülkelerle aynı çizgiye getirdi. Aslında onların negatif değerleri var ama bakın biz potansiyel olarak sıfırdayız. Bu sebeple bu büyük bir adım ve bu kararı almalarından memnunum" dedi.



Merkez Bankasının bu yaklaşımına karşın bireyler bazında virüsün yayılmasını azaltmak için alınan önlemler ekonomiyi zorluyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), önümüzdeki 8 hafta boyunca 50'den fazla kişinin bir araya gelmemesi çağrısını vurgularken, California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada barlar ile gece kulüplerinin virüsün yayılmasını yavaşlatmak için kapatıldığını duyurdu. Bu işletmelerin yaşamsal acil bir önemi olmadığını belirten Newsom restoranların da oturma kapasitelerini yarı yarıya düşürerek masalar arası en az 2 metre mesafeyi korumalarını istedi.



ABD'nin en büyük şehirlerinden biri olan Los Angeles'ın Belediye Başkanı Eric Garcetti ise yaptığı açıklamada halkı evlerinde kalmaya çağırırken, "Büyük gruplar halinde bir araya gelmek riski arttırıyor" dedi. Newsom'ın kararını bir adım öteye taşıyan Garcetti şehirde bulunan bar ve gece kulüplerinin yanı sıra sinema salonları, tiyatroları, bowling merkezlerini ve diğer eğlence mekanlarını ve spor salonlarını da kapattıklarını duyurdu. Restoranların ise sadece paket servis yapacağını belirterek içeride servis verilmesini yasakladı.



Diğer şehirlerde de benzer durum yaşanıyor



Boston Belediye Başkanı Marty Walsh, halk sağlığı acil durumu ilan ederken bar ve restoranların kapasitelerini yarıya düşürerek masalar arasındaki mesafeleri arttırmalarını talep etti. Buna uymayan işletmelerin 30 gün kapatma cezasını da alacağını ekleyen Walsh işletmelerin dışarıda sıra oluşturmasının yasak olduğunu ve en geç saat 23.00'te kapanmak zorunda olduğunu belirtti.



Benzer açıklamalar ve önlemler Illinois, Ohio, Vermont ve New York'tan da geldi. New York şehrinde tüm okullar kapanırken, bar ve restoranların da kapatılacağı duyuruldu. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Kapanan yerler bu şehrin kalbi" diyerek alınan kararın çok zor olduğunu belirtti. Blasio evlere servis ve dışarıda yemek üzere sipariş sistemlerinin ise süreceğini söyledi. New York şehrinde ayrıca konser salonları, sinema salonları ve tiyatrolarda kapatıldı. Sadece okulların kapanması New York Şehrinde yaklaşık bir milyon yüz bin öğrenci ile ailelerinin yanı sıra yetmiş beş bin öğretmeni de etkileyecek.



CDC'nin resmi sayfası virüs vakaları ile ilgili 12 Mart'tan bu yana güncellenmezken, ABD de şuanda 3 bin 782 virüs vakası bulunuyor. Tüm eyaletlerde görülmeye başlayan vakalarda 69 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. - WASHINGTON