ABD'de korona salgınında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
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ABD'de korona salgınında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

21 dakika önce

ABD'de korona virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

ABD'de korona salgınında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi, System.String[]

ABD'de korona virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde her geçen gün can kaybı artıyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. ABD genelinde korona virüs kaynaklı ölümlerin 19'a ulaştığı bildirilirken, virüs görülen eyalet sayısının ise 36'ya yükseldiği açıklandı. Korona virüsü vakası nedeniyle ülke genelinde konserler ve konferanslar da iptal ediliyor. Salgının görüldüğü birçok eyalette okullarda eğitime ara verilirken, spor müsabakaları da iptal ediliyor.

TRUMP VE AİLESİ İÇİN RİSK OLUŞTURMUYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Maryland eyaletinde 29 Şubat'ta katıldığı Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı'nda bir kişide korona virüsü görüldü. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in söz konusu katılımcı ile birebir iletişime girmediği, Trump ailesi ve Beyaz Saray için herhangi bir risk oluşmadığı, konuya ilişkin her türlü önlemin alındığı ifade edildi.

New York'ta ise yeni tip korona virüsü vaka sayısının bir günde 89'a yükselmesi üzerine eyalette "acil durum" ilan edildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
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