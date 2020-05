ABD'de korona virüs bilançosu: 78 bin 615 ölü - Son Dakika

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bir günde bin 687 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 78 bin 615'e yükseldi.

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bir günde bin 687 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 78 bin 615'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 29 bin 162 artışla 1 milyon 321 bin 785'e ulaştı. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen New York'ta 3 bin 284 yeni vaka sayısı ile toplam vaka 340 bin 705 olurken, 220 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 585'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 986'ya vaka sayısı 137 bin 212'ye ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts'te vaka sayısı 75 bin 333'e hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 702'ye yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de vaka sayısı 73 bin 760 olurken, 3 bin 241 kişi hayatını kaybetti. Kaliforniya eyaletinde vaka sayısı 64 bin 107'ye, ölü sayısı ise 2 bin 627'ye yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 57 bin 471 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 717'ye yükseldi. Michigan'da ise vaka sayısı 46 bin 326'ya yükselirken, ölü sayısı 4 bin 393 olarak açıklandı.

New York Valisi Cuomo, virüsü kontrol altına aldıklarını ancak önlemlerin devam edeceğini açıkladı. ABD'nin New York eyalet Valisi Andrew Cuomo, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önüne geçtiklerini ve virüsü kontrol altına aldıklarını ancak önlemlerin kesintisiz uygulanmaya devam edeceğini söyleyerek "Artık ilk kez salgının önüne geçtiğimizi söyleyebilirim, canavarı kontrol edebileceğimizi gördük. Salgının kontrol altına alındığını ancak virüsün henüz yok edilemediğini sosyal mesafenin ve güvenlik önlemlerinin kesintisiz uygulanmaya devam etmesi gerekiyor" dedi.

"KAWASAKİ HASTALIĞI VE TOKSİK ŞOK SENDROMUNA BENZER BELİRTİLER GÖSTERİYOR"

Vali Cuomo, virüs nedeniyle ölenler arasında 5 yaşında bir çocuğun da olduğunu ancak çocuğun korona virüs ile bağlantılı teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Cuomo, bu çocuk ölümünün ve virüsün çocukları nasıl etkilediğinin araştırılacağını, nadir de olsa çocukların korona virüs yüzünden hastalandığı ve Kawasaki hastalığı ve Toksik şok sendromuna benzer belirtiler gösterdiğini açıkladı.

NEW YORK'TA BİR HASTANENİN 4 BİN ÇALIŞANINA TATİL HEDİYE EDİLDİ

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'ta, bir hastanenin 4 bin çalışanına teşekkür amaçlı tatil paketi hediye edildi. ABD'de, bir hava yolu şirketi ile otel zinciri, New York eyaletinde salgının en fazla vurduğu Queens bölgesinde yer alan Elmhurst Hastanesi'nde görev yapan yaklaşık 4 bine yakın çalışan doktor, hemşire, temizlik ve mutfak personeline teşekkür amaçlı tatil hediye ettiği açıklandı. New York'ta salgından en fazla etkilenen ve en fazla ölümlerin yaşandığı Queens bölgesinde yer alan Elmhurst Hastanesi, Covid-19 hastalarıyla ABD medyasında epeyce gündem olmuştu.

(Hasan Çelik/İHA)