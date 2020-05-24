- ABD'de korona virüs nedeni ile "araçlı" bayramlaşma

WASHINGTON - ABD'de korona virüs salgını nedeni ile Ramazan Bayramında araçlardan bayramlaşıldı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralı hayatın her alanında uygulanıyor. ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Diyanet Center of America Cami'sinde korona virüs salgını nedeni ile "araçlı" bayramlaşma yapıldı. Salgın nedeni ile sosyal mesafe kuralına uymak ve fiziksel temastan kaçınmak amacıyla bayramlaşmalar arabalardan yapıldı. Ramazan Bayramını, kutlamak için arabaları ile bir araya gelen Müslümanlar cami etrafında tur atarak, bayram kutlaması yaptı. Yetkililer, vatandaşların araçlardan inmesine ve fiziksel selamlaşmasına izin vermedi. Vatandaşların bayram kutlamasını sadece araçlarının camlarından yapmasına müsaade edildi. Salgın nedeni ile bayram namazına izin verilmezken, bayramlaşmaya ise ilgi yoğundu. Yetkililer, bayramlaşmaya gelen tüm çocuklara hediye çantaları verirken, yetişkinlere ise karanfil dağıtıldı. Bayramlaşma sırasında polisler trafiğin kontrolünü sağlarken, giriş ve çıkışları yönetti. Araçlı bayramlaşma etkinliği yaklaşık 2 saat sürdü.

Din ve Sosyal Hizmetler Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, yaptığı açıklamada, "Efendim sosyal mesafeye itina ederek, arkadaşlarımız böyle bir bayram program yaptılar, kaldı ki bütün Maryland'de camilerde bu program devam ediyor. Arabanın içinden kimse inmeden çocuklarımıza burda hediyelerini arabanın içinde veriyorlar. Bütün hijyen kurallarına dikkat ederek, vatandaşlarımıza güzel bir bayram kutlaması oldu. Diyanet Amerikan Merkezi olarak, özellikle burada yaşayan toplumumuzun ve Amerikalı Müslümanlar için tabi gurur verici, ülkemizin burada temsil edildiği yer. Bu münasebetle Türkiye'deki vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyoruz. Bu coşkulu günde her ne kadar uzakta olsa dahi kucaklıyoruz hepsini bayramları mübarek olsun inşallah nice bayramlara diyelim. Gördüğünüz gibi 300'den fazla vasıta şu ana buraya girdi. Toplumumuz çok dikkatli arabanın içinden inmiyorlar ve dikkatlice hediyelerini alıp gidiyorlar" dedi.

Bayramlaşma etkinliğine katılan Tarık Kartal, isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada "Ramazan her haliyle güzel biraz sönük geçmiş olsa da tadına varmaya çalışıyoruz. Biz de çocuklar eğlensin diye getirdik. Tüm İslam alemine hayırlı olur İnşallah.

SETA DC Direktörü Dr. Kadir Üstün, yaptığı açıklamada, "Böyle bir zamanda tuhaf bir bayram oluyor tabi, ama Allah'a şükür diyelim. İnsanlar sağlıklı olması en önemli şey bu sene böyle fiziki mesafeli bir bayram oldu ama daha nice Bayramlara yetişelim" dedi.

ABD'de yaşayan Pakistanlı Sayyed, bayramlaşma etkinliği hakkında "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun, herkese hayırlı ve bereketli bir bayram olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma etkinliğine katılan Naime Hanım, yaptığı açıklamada "Bayram çok güzel geçiyor. Bizim için ilk başta biraz buruktu evde kalıcaz diye, ama böyle bir şey düşünmeleri çok güzel oldu hem çocuklar için güzel bir şey oldu. Evde bayram hazırlıkları yaptık. Bayram kahvaltısı yaptık. Hep birlikte güne başladık, ondan sonrada buraya geldik. Bakalım nasıl sürprizler bekliyor çocukları merak ediyorum" dedi.