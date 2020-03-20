ABD'de Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi - Son Dakika
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ABD'de Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi

6 saat önce

ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye ulaştı.

ABD'de Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi, System.String[]

ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye ulaştı. Vaka sayısının da 14 bin 365'e yükseldiği ülkede, hayat durma noktasına gelirken, birçok eyalette acil durum ilan edildi.

Dünyayı etkisi altına alan, Korona virüs salgınında bilanço artıyor. Vaka sayısının 14 bin 365'e, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 217'e ulaştı. Ülkede hayat durma noktasına gelirken, birçok eyalette acil durum ilan edildi.

ABD'nin Pennsylvania Valisi Tom Wolf, eyaletin tamamında tüm iş yerlerinin kapatılması talimatını verdi. Dün akşam saat 20.00'de ilan edilen yasağın ne kadar süreceğine dair herhangi bir açıklanma yapılmadı. Vali Tom Wolf yaptığı açıklamada, Eyalette onaylanmış koronavirüs vakalarında büyük bir artış olduğunu, salgın ile mücadele kapsamında kaybedecek zamanlarının olmadığını belirterek,""Pennsylvania, eyaletinin tamamında saat 20.00'den itibaren tüm işletmelerin kapatılması talimatını verildiğini bildirdi. Wolf, benzin istasyonları, marketler, eczaneler ve alkollü içecek satışı yapan yerlerin açık kalmasına izin verildiğini de ifade eden Wolf, iş yerlerini kapatmayan işletme sahiplerine yüksek miktarlarda para cezalarının uygulanacağının da altını çizdi.

"CALIFORNİA NÜFUSUNUN YÜZDE 56'SI KORONA VİRÜSE YAKALANACAK"

California Valisi Gavin Newsom tarafından da tüm eyalette halkın evde kalması emri verildi. Dün gece yarısından itibaren uygulamaya konacak emir uyarınca yaşamsal ihtiyaçlara hizmet etmeyen tüm iş yerleri kapatılacak. Sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesini isteyen yetkililer zorunlu olmadıkça alışverişe çalışmamasını kişilerin dışarıda zaman geçirmek istediklerinde kalabalık olmayan açık hava alanlarına gitmemelerini istedi. Newsom "Bu kalıcı bir durum değil, zaman içerisinde bir an" diyerek ileride bu kararın ne kadar önemli olduğunun görüleceğini belirtti. Newsom'a göre virüsün aynı hızda ilerlemesi durumunda yaklaşık 40 milyon kişilik Calıfornia nüfusunun yüzde elli altısı yani 25.5 milyonu hastalığa yakalanacak. Newsom ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı bir mektubun örneğini göstererek ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy hastane gemisinin California'ya gönderilmesini istediğini ifade etti.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfood da yayınladığı emirde korona virüsü semptomlarından herhangi birini gösterenler ile 60 yaş üzeri kişilerin evde kalmasını emretti. Lightfoot, "Eğer bu kuralı çiğnerseniz bedeli olur. Akıllı olun, güvende olun. Bu bir emirdir" dedi.

BİRÇOK VATANDAŞ İŞSİZ KALIYOR

Birçok Eyalet ve bölgede gerçekleşen iş yeri kapatmaları nedeniyle birçok Amerikalı işsiz kalmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump ise eyalet başkanlarından işsizlik durumlarını açıklamalarını geciktirmelerini istedi. Senatoda bulunan Cumhuriyetçiler büyük bir ekonomik rahatlatma planını açıkladı. Açıklanan plan her vatandaşa gelirine göre nakit yardımının yanında, firmalar için vergi indirimleri ve ucuz kredileri içeriyor. Ancak özellikle vatandaşlar için daha çok yardım isteyen demokratların plana karşı çakması bekleniyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN YETERLİ KORUYUCU MALZEME BULUNAMIYOR

Ülkede vaka sayısı artmaya devam ederken, hastaneler de hazırlık yapma çabası içinde. Son iki günde vaka sayısının iki katına çıkmasının sebeplerinden birinin artan test sayısı olduğu düşünülse de, vakalardaki artışın virüsün yayılma hızının bir örneği olduğu da ifade ediliyor. Sağlık görevlileri, sağlık çalışanları için yeterli koruyucu malzeme bulunamadığını belirtiyor. Birçok yaşlı hastayı ciğer yetmezliği nedeni ile koruyucu kıyafet veya maske olmadan entübe etmek zorunda kaldığını belirten Dr. Faezah Bux "Kendimi korumanın hiçbir yolu yok" dedi. Salgının başından bu yana birçok sağlık çalışanı hastalanıp, karantinaya zorlanırken en son New Jersey ve Washington eyaletlerinde de iki acil durum doktoru virüs nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Doktorların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

"YA HEMEN GELİN YA DA SALGIN BİTENE KADAR OLDUĞUNUZ YERDE KALIN"

Ülkenin sağlık sistemi artan vaka ve can kayıplarıyla uğraşırken ABD Dışişleri Bakanlığı yurt dışında bulunan vatandaşlarına "Ya hemen gelin ya da salgın bitene kadar bulunduğunuz yerde kalın" uyarısında bulundu. Ancak ülkedeki yurt dışı uçuşlarının birçoğunu iptal edilmesi nedeniyle vatandaşların birçoğunun ülkeye dönemiyor. Beyaz Saray'dan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise Peru'da bulunan 300'e yakın ABD vatandaşının yanı sıra diğer bölgelerdeki vatandaşların da kurtarılması için askeri kaynakların kullanılabileceğini duyurdu.

(Hasan Çelik - Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:20 Kaynak: İHA

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