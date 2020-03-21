ABD'de Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 275'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 275'e yükseldi - Son Dakika

ABD'de Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 275'e yükseldi

6 saat önce

ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 275'e yükseldi.

ABD'de Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 275'e yükseldi, System.String[]

ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 275'e yükseldi. Vaka sayısı ise 19 bin 774'e ulaştı. Ülkede, hayat durma noktasına gelirken, birçok eyalette acil durum ilan edildi.

ABD'de, korona virüs salgını ABD ekonomisinin her sektörüne zarar vermeye devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili ABD'de, işini kaybedenler, işten çıkarmalar, her gün düşen borsa ve Covid-19'un yayılmasını önlemek için giderek artan daha sert önlemler ekonomik hasara neden olurken, korona virüs salgınında ölümler durdurulamıyor. Birçok eyalette hayat durma noktasına gelirken, New York kentinde son 12 saatte vaka sayısı 4 bin artarak 8 bin 403 yükseldi, kentte virüsten ölenlerin sayısı ise 46 olarak açıklandı.

TRUMP, HASTANE GEMİSİ USNS COMFORT'U NEW YORK'A GÖNDERİYOR

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, korona virüs hastalarında beklenmeyen artış nedeniyle dolan hastanelerin üzerindeki yükü hafifletmek için bin yataklı donanma gemisinin New York'a gönderileceği belirtildi. Açıklamada, USNS Comfort gemisinin personelinin New York'taki hastanelerde tedavi altında olan normal hastalara bakacağı açıklandı. Planlı olarak yapılan bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede New York'ta konuşlandırılmak üzere gerekli tıbbi personeli belirlemek için çalışmaların yürütüldüğü, donanmanın iki hastane gemisinden birisi olan USNS Comfort'un önümüzdeki iki hafta içerisinde Virginia eyaletindeki Norfolk Deniz Üssü'nden New York'a hareket edeceği belirtildi. Bin yataklı USNS Comfort'ta 12 adet tam donanımlı ameliyathane, laboratuvar tesisi ve oksijen üreten tesisler bulunuyor.

NEW YORK'TA, ECZANE VE MARKETLER HARİÇ TÜM İŞ YERLERİNE KAPANMA TALİMATI VERİLDİ

New York Valisi Andrew Cuomo, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında eczane ve marketler hariç bütün iş yerlerinin kapanması talimatını verdi. Vali Cuomo gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de en fazla vaka sayısının görüldüğü New York'ta açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin kapanması için talimat verdiğini, halktan zorunlu kalmadıkları sürece evlerinden çıkmamalarını ve kentte tüm toplantıların yasaklandığını belirtti. Cuomo, "Başkan Donald Trump, USNS Comfort'u bize gönderiyor. Bu olağanüstü bir durum" ifadelerini kullandı.

YAKINDA ABD'DE YAŞAYAN HER BEŞ KİŞİDEN BİRİ EVDE KALMALARINI GEREKTİREN KURALLAR ALTINDA YAŞIYOR OLACAK

Önce bölgesel yönetimlerin ardından aralarında California, New York, Washington ve Illınos gibi en büyük eyaletlerin vatandaşların "Evde Kalmasını" ve yaşamsal önemi olmayan işyerlerinin kapatılmasını emreden kuralları devreye sokması ile ekonomi durma noktasına gelirken ABD'de yaşayanların beşte biri yaşamlarında büyük değişiklikleri hissediyor. Kurallar çok sıkı bir evden çıkmama yasağını içermese de insanların birbirleri ile arasındaki sosyal mesafenin korunmasını amaçlıyor. California Valisi Gavin Newsom kurallardan etkilenen 40 milyon California'nın birbirleri ile aralarındaki mesafeyi korumak kaydı ile halen dışarı çıkabileceği, alışverişlerini yapabileceği veya kumsalda yürüyüş yapabileceklerini söyledi.

New Orleans eyaleti Cantrell Belediye Başkanı şehirde yaşayan 360 bin kişinin sadece acil ihtiyaçları karşılamak için dışarı çıkabileceklerini duyururken, Illınois Valisi J.B. Pritzker eyalette yaşayan 12 milyon kişinin sadece acil durumlarda dışarı çıkmasına izin veren kuralları yayınladı. Pritzker "Farkındayım ki bazı durumlarda insanların geçim kaynakları ile hayatları arasında seçim yapmak zorundayım. Maalesef hayatta kalınamazsa geçim olmaz" dedi.

Virüsün yayılma hızını azaltmak için ABD, Kanada ile Meksika olan sınırını yaşamsal önemi olmayan tüm geçişlere Cumartesi gece yarısından itibaren kapattı. Beyaz Saray'da gerçekleşen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ayrıca Amerikalılara seyahat ile ilgili olarak 4'üncü Seviye uyarıların aktif olduğunu hatırlatarak yurt dışına seyahat etmemelerini söyledi. Pompeo ayrıca yurtdışında bulunanları eğer bulundukları yerde uzun zaman kalmayı planlamıyorlarsa "acilen ülkeye dönmek için plan yapın" diyerek uyardı. Ayrıca ABD Hava Kuvvetlerinin Honduras'ta bulunan 89 ABD vatandaşını kurtardığı duyuruldu.

Yeni kurallarla birlikte maaş gününden maaş gününe yaşayan birçok Amerikalı için geçim sıkıntıları baş gösterirken ABD Senatosu bir trilyon dolarlık ekonomik paket hazırladıklarını duyurdu. Trump yönetiminin kişilere iki sefer çek göndermesini ve küçük ve büyük işletmeleri desteklemek için 500 milyar dolar ödemesini de içeren paket hem Demokratlardan hem Cumhuriyetçilerden destek görüyor. Paketin içerisinde virüs nedeni ile işini kaybeden veya çalışamayan kişilere tam maaş ödenmesi maddesi de yer alıyor.

Yönetim ekonomiyi rahatlatmaya çalışırken yönetim kademesi veya onlara yakın çalışan personelde de virüs vakaları görülmeye başladı. Başkan Yardımcısı Mike Pence ile çalışan ismi açıklanmayan bir kişide korona virüsü çıkarken Beyaz Saray Personel Şefi Mick Mulvaney virüs şüphesi ile kendini karantinaya aldı. Ayrıca Beyaz Saray Basın Sekreteri Stephanie Grisham'da daha önce virüs bulaşmış biri ile temas etmiş olma ihtimaline karşın evden çalıştığını açıklamıştı.

ÖNLEMLER BORSADAKİ DÜŞÜŞE ENGEL OLAMIYOR

Alınan ekonomik yöntemler borsadaki düşüşe engel olamıyor. 2008 finansal krizinden bu yana en kötü haftayı yaşayan borsa Başkan Trump'ın göreve gelmesinden bir gün evvelki noktaya kadar geriledi. ABD'de vakaların artması ile sağlık sisteminde oluşacak baskıya hazırlanmak ve hali hazırda eksikliği görülen maske, eldiven vb. koruyucu malzemenin temini için baskı gören federal hükümette Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump'ın savaş zamanı kanunlarından olan "Savunma Üretim Kanununu" devreye soktuğunu söylemesine rağmen henüz bunun sonuçları görülmüş değil. Açıklamadan birkaç saat evvel New York Şehri Belediye Başkanı şehrin elinde sadece birkaç hafta yetecek malzeme kaldığını açıklamıştı. ABD'de en çok korona virüs vakası görülen eyalet olan Washington'dan bir yetkili ise sağlık sisteminin aşırı yüklenmesi durumunda hangi hastaların hizmet alacağı ile ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Bütün bunlar olurken "Gey's Anatomy", "Chicago Med" ve "The Resident" gibi hastane temalı diziler ellerinde bulunan ve çekimlerde kullanılan gerçek medikal malzeme ve teçhizatı hastanelere bağışladıklarını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:35 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı         
23:00
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı         
18:44
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 17:27:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 275'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]