ABD'de korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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ABD'de korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi

6 saat önce

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Bucks County bölgesinde korona virüs nedeniyle beş okulun kapatıldığı açıklandı.

ABD'de korona virüs nedeniyle okullar tatil edildi, System.String[]

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Bucks County bölgesinde korona virüs nedeniyle beş okulun kapatıldığı açıklandı.


Çin'de ortaya çıkan korona virüs, dünya ülkelerine yayılırken panik yaratmaya devam ediyor. Pensilvanya eyaletinin Bucks County bölgesinde 2 ilkokul, 2 ortaokul ve bir lisede bazı öğrenci ve okul personelinde virüs belirtilerinin ortaya çıkmasıyla, okullar önlem amaçlı kapatıldı.


Pensilvanya Valisi Tom Wolf konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Delaware County ve Wayne County'de iki korona virüs vakası olduğunu ve kişilerin evlerinde karantinaya alındığını açıkladı. Wolf, "Bugün Pensilvanya'da ilk iki teyit edilmiş korona virüs vakamız var. Bu virüsün yayılmasını yavaşlatmaya hazırız" ifadelerini kullanırken Bucks County bölgesinde kapatılan beş okulla ile ilgili ise eyalet sağlık yetkililerinin durumu çok yakından takip ettiklerini söyledi.


Yetkililer, 2 kişide virüs tespit edilmesinin ardından belirti gösteren kişilerin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını belirterek, okullarda görev yapan tüm personel ve öğrencilerin testten geçirileceğini açıkladı.


Eğitime ara verilen 5 okulda, eğitimin tekrar ne zaman başlanacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.


ABD genelinde toplam 267 korona virüs vakası kaydedilirken, virüs kaynaklı 14 ölüm yaşandı. - PENNSYLVANIA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
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