ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bine yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bine yaklaştı - Son Dakika

ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bine yaklaştı

6 saat önce

ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 753'e, toplam vaka sayısı ise 466 bin 972'ye yükseldi.

ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bine yaklaştı, System.String[]

ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 753'e, toplam vaka sayısı ise 466 bin 972'ye yükseldi.


Korona virüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı saran korona virüs, salgınının en fazla görüldüğü ABD'de ölü sayısını 16 bin 753'e yükseltti. Ülke genelinde vaka sayısı ise 466 bin 972'ye ulaştı. Salgının en fazla görüldüğü New York kentinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 67'ye, vaka sayısı 161 bin 798'e ulaştı. New York'un ardından en fazla vaka sayısının belirlendiği New Jersey eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 709'a, vaka sayısı ise 51 bin 27'ye yükseldi. Korona vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Michigan eyaletinde ise vaka sayısı 21 bin 505'e yükselirken, hayatını kaybedenleri sayısı bin 76 olarak açıklandı. ABD'de korona virüse yakalanan 25 bin 690 kişinin ise hastalığı yenerek çeşitli hastanelerden taburcu oldukları öğrenildi.


Michigan Valisi Gretchen Whitmer yaptığı açıklamada, 'Evde kalın' talimatının 30 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu. ABD'nin Michigan eyaleti, New York ve New Jersey'in ardından yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle en fazla kişinin yaşamını yitirdiği üçüncü eyalet oldu.


Cuomo, New York'un hala güvenli olmadığına söyledi


ABD'de salgının merkez üssü haline gelen New York Valisi Andrew Cuomo, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç gündür peş peşe rekor sayıda ölümlerin yaşandığı eyalette son 24 saatte 799 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölümlerinin 7 bin 67'ye çıktığını söyledi. Vali. Cuomo, hastaneye kaldırılma oranlarında 19 Mart'tan bu yana en düşük seviyenin gözlemlendiğini, ancak sayılardaki düşüşün tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğine belirtti. New York'un hala güvenli olmadığına belirten Cuomo, salgının New York ekonomisini çok büyük vurduğunu ve 11 Eylül'de New York'a yapılan terör saldırılarındaki ekonomik kayıptan çok daha fazlasının yaşandığını ifade etti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:02 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı         
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi         
14:14
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor         
14:08
İstanbul'da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70'i geçti İstanbul'da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70'i geçti         
14:05
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın         
14:02
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu         
13:55
En popüler 20 oyun önerisi ile karantina günleriniz renklenecek En popüler 20 oyun önerisi ile karantina günleriniz renklenecek         
13:32
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu         
13:31
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı         
13:29
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı         
13:25
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor         
13:15
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı         
13:04
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim         
13:03
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı         
12:46
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti         
12:34
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı         
12:24
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil         
12:20
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu         
12:06
Cinsel içerikli mail atan sapık tekrar ortaya çıkınca Hadise, soluğu savcılıkta aldı Cinsel içerikli mail atan sapık tekrar ortaya çıkınca Hadise, soluğu savcılıkta aldı         
12:05
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı         
11:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın         
11:54
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi         
11:52
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı         
11:40
Ahıra giren vaşak tavukları telef etti Ahıra giren vaşak tavukları telef etti         
11:34
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir         
11:31
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi         
11:28
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı         
11:24
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu 90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu         
11:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 15:08:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bine yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]