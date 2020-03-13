ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika

ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

6 saat önce

ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi, System.String[]

ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen korona virüsü ABD'de bilançoyu arttırıyor. ABD genelinde korona virüs (Covid-19) kaynaklı ölü sayısı 41'e yükseldi. ABD'de şu ana kadar tespit edilmiş toplam vak'a sayısı ise bin 762 olarak açıklandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
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