ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika

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ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
6 saat önce
ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen korona virüsü ABD'de bilançoyu arttırıyor. ABD genelinde korona virüs (Covid-19) kaynaklı ölü sayısı 41'e yükseldi. ABD'de şu ana kadar tespit edilmiş toplam vak'a sayısı ise bin 762 olarak açıklandı.
(İHA)
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