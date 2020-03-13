ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika

ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

6 saat önce

ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi, System.String[]

ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen korona virüsü ABD'de bilançoyu arttırıyor. ABD genelinde korona virüs (Covid-19) kaynaklı ölü sayısı 41'e yükseldi. ABD'de şu ana kadar tespit edilmiş toplam vak'a sayısı ise bin 762 olarak açıklandı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
16:22 Azeri sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı
16:22 Bakan Akar: Rus heyeti ile imzalanan metin yürürlüğe girdi, ilk devriye 15 Mart'ta
16:22 Yenipazar ve Bozüyük'te koronavirüsle tedbirleri alındı
16:22 Malazgirt'te uyuşturucuya mücadele semineri
16:21 İkitelli OSB Koronavirüs önlemlerine devam ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:27:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]