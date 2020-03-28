ABD'de, korona virüs salgını seçim süreci için büyük tehdit oluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de, korona virüs salgını seçim süreci için büyük tehdit oluşturuyor - Son Dakika

ABD'de, korona virüs salgını seçim süreci için büyük tehdit oluşturuyor

6 saat önce

ABD'de, Kasım ayında yapılması planlanan Başkanlık seçimlerine korona virüs (Covid-19) salgını büyük bir tehdit oluşturuyor.

ABD'de, korona virüs salgını seçim süreci için büyük tehdit oluşturuyor, System.String[]

ABD'de, Kasım ayında yapılması planlanan Başkanlık seçimlerine korona virüs (Covid-19) salgını büyük bir tehdit oluşturuyor.


ABD'yi etkisi altına alan ve her geçen gün yaşam koşullarını ağırlaştıran korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seçimlerde güvenli bir oylama sistemi oluşturmaya çalışan ABD seçim kurulu yetkilileri korkunç bir gerçekle karşı karşıya oldukları, Kasım'da ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin bu olumsuz koşullar karşısında gerçekleştirilmesinin çok zor alacağı görüşünde. ABD seçim kurulu yetkilileri, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yapılması istenilen posta yoluyla oy kullanmanın yasalaşması için yeterli zaman ve ödeneğin olmadığı açıkladı.


New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi Brennan Adalet Merkezi Başkanı Michael Waldman, "Kongre, başkanlık seçimlerini zamanında yapılmasına yardımcı olmak için yeterli ve acilen ihtiyaç duyulan fonları ve ortamı sağlamalı, aksi takdirde Kasım ayında yapılması planlanan seçimler tahribata yol açabilir" dedi.


Korona virüs salgınının seçmenler için oluşturduğu ağır tehlikeli etkilerinin acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Waldman, "En çok tartışılan öneriler, ülke çapında seçmenler için posta yoluyla oy kullanmayı sağlamak ve seçim gününde sandık başındaki kalabalığı gidermek için erken posta yoluyla oy hakkını genişletmek. Ancak, sandık başında oy kullanmakta gidilecek değişikliklerin maliyetinin yanında karmaşık bir durum da ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.


"Kasım ayında yapılacak seçimleri, güvenli ve adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için prosedürlerin hazırlığı şimdiden yapılmalı" diyen ABD Seçim Yardım Komisyonu başkanı Benjamin Hovland, ülke genelinde tüm seçmenlerin posta yoluyla oy kullanma maliyetinin 1.4 milyar dolara kadar çıkabileceğini ve yalnızca posta ücretinin 600 milyon dolara mal olacağını ifade etti.


Yapılacak değişiklikler Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında kuşkuları artırdı


Demokratlar, daha sık hareket etme eğilimi gösteren veya posta hizmetine güvenilir erişimden yoksun olan azınlıkların ve düşük gelirli seçmenlerin haklarından mahrum kalabileceğinden korkuyor. Cumhuriyetçiler seçmen sahtekarlığıyla ilgili kaygılarını dile getirerek, yeni bir oylama sistemi ile yaşlı seçmenlerin ve postaların yavaş gönderildiği kırsal bölge sakinlerinin tamamen dışarıda bırakılabileceği endişesini taşıyor.


Kamuoyu araştırmaları ABD başkanlık seçimlerine katılımın düşük olacağını gösteriyor


ABD'de 18-24 Mart tarihleri arasında 3 bin 830 yetişkinler üzerinde yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre seçmenlerin yüzde 63'ü Kasım ayında oy kullanmaları için "tamamen emin" olduklarını ortaya koyuyor. Ancak, korona virüs salgını seçim gününde de hala ülkede bir faktörse sandığa gideceklerin ülke genelinde bu rakamın yüzde 56'ya kadar düşeceği ifade edildi. Bu koşullarda yapılacak başkanlık seçimlerine katılımın ABD tarihinde en düşük seviyeler olacağı belirtildi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:57 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü         
17:14
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu         
16:45
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü         
16:44
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim         
16:43
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir         
16:42
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı         
16:37
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi         
16:34
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı         
16:25
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:25
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi 'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi         
16:09
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu         
15:53
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti         
15:33
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak         
15:07
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu         
15:01
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi         
14:54
Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı         
14:49
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı         
14:48
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız         
14:43
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı         
14:30
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın         
14:28
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı         
14:24
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki         
14:17
Samsun Valisi Kaymak'tan Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama         
14:10
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir         
14:05
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir? Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?         
14:04
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu         
14:04
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım         
13:52
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 17:22:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de, korona virüs salgını seçim süreci için büyük tehdit oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]