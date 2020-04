ABD'de korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bini geçti - Son Dakika

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede toplam vaka sayısı 792 bin 938'e yükselirken, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 518'e ulaştı.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de bilanço artmaya devam ediyor. Ülkede toplam vaka sayısı 792 bin 938'e yükselirken, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 518'e ulaştı.



ABD'de korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise ABD Başkanı Donald Trump ve New York Valisi Andrew Cuomo arasında başlayan tartışmaların gölgesinde durum gün geçtikçe kötüleşmeye devam ediyor. New York'ta toplam korona virüs vaka sayısı 253 bin 191'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 653'e ulaştı. New York'un ardından en fazla vaka sayısının görüldüğü New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 520'ye, vaka sayısı ise 88 bin 806'ya yükseldi. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 39 bin 643'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 809'a ulaştı. Korona virüs vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında yer alan Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 33 bin 914 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 348'e yükseldi. Kaliforniya eyaletinde vaka sayısı 33 bin 686'ya yükselirken, ölü sayısı bin 226 oldu. Michigan'de vaka sayısı 32 bin 150'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 468'e ulaştı. Illinois'de vaka sayısı 31 bin 508 olurken, bin 349 kişi hayatını kaybetti. Louisiana eyaletinde ise vaka sayısı 24 bin 523'e, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 328 olarak açıklanırken, Connecticut eyaletinde ise vaka sayısı 19 bin 815'e yükseldiği, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 331 olarak açıklandı.



ABD genelinde korona virüs (Covid-19) salgınında 69 bin 120 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.



ABD Başkanı Donald Trump, eyalet yönetimleri arasında testlerin sorumluluğunun kimde olduğuna yönelik başlayan tartışmalara sosyal medya hesabından yanıt vererek valileri suçladı. Trump yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz ay demokrat valilerden tek duyduğumuz şey sürekli solunum cihazları azlığından şikayetçi olmaları" dedi.



Solunum cihazı temininin eyaletlerin sorumluluğunda olmasına rağmen federal hükümetin ihtiyaç duyulan yerlere bu cihazları gönderdiğini belirten Trump, "Şimdi de bu demokrat valiler 'test, test, test' diyerek yine çok tehlikeli bir siyasi oyun oynuyorlar. Testleri federal hükümet değil, eyaletler yapmalı ama biz yine de valiler ile birlikte çalışacağız ve testlerin yapılmasını sağlayacağız. Çok karmaşık olan binlerce solunum cihazının üretimi ile kıyaslandığında, test üretimi çok basit kalıyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON