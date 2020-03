ABD'de korona virüs salgınında ölenlerin sayısı 348'e yükseldi - Son Dakika

ABD'de korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 348'e, toplam vaka sayısı ise 26 bin 867'ye yükseldi.

Amerika Birleşik Devletlerini etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) salgınında bilanço artıyor. ABD genelinde vaka sayısı 26 bin 867'ye, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 348'e ulaştı. Salgından en çok etkilenen eyaletlerden New York'ta yaşam dururken, vaka ve ölenlerin sayısı da artıyor. New York'ta son 2 günde vaka sayısı 4 binden 12 bin 315'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 76'ya yükseldi.

New York Valisi Andrew Cuomo, gazetecilere yaptığı açıklamada New York eyaletinde Çin ve Güney Kore'den daha fazla kişi başına korona virüs testi yapıldığını ifade ederek, vaka sayısının artacağını söyledi. Cuomo, önlemler kapsamında New York'a 1 milyon 95 maske alındığını ve her kaynaktan malzeme toplandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise, salgın hakkında yanlış bilgi yayıldığını belirterek, halkı resmi kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere güvenmeleri konusunda uyardı. Korona virüsü ile ilgili yeni eylem kararlarını açıklayan Trump, virüsle mücadelenin ekonomiye etkilerini azaltmak adına ABD vatandaşları için haciz ve iflas işlemlerinin derhal durdurulması talimatını verdiğini açıkladı. Çalışanlara ücretli hastalık izni, ücretsiz test yapılması imkanlarını sağlayan genelgeyi imzaladığını belirten Trump, "İşveren ve çalışanlarını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

PENCE'İN KORONA VİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence'in Kovid-19 test sonuçlarını Pence'in Basın Danışmanı Katie Miller sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Miller, Pence ve eşinin Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Mike Pence, kendi ofisinde çalışan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine eşiyle birlikte test yaptıracağını açıklamıştı.

(Hasan Çelik/İHA)