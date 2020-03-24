ABD'de korona virüs salgınından ölenlerin sayısı 585'e yükseldi - Son Dakika
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ABD'de korona virüs salgınından ölenlerin sayısı 585'e yükseldi

6 saat önce

ABD'de korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 585'e yükselirken, ülkedeki vak'a sayısı 46 bin 367'e ulaştı.

ABD'de korona virüs salgınından ölenlerin sayısı 585'e yükseldi, System.String[]

ABD'de korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 585'e yükselirken, ülkedeki vak'a sayısı 46 bin 367'e ulaştı.


Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden korona virüsü salgınında bilanço ağırlaşıyor. ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 585'e yükselirken, ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısı 46'bin 367'e yükseldi.


ABD Başkanı Donald Trump'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında ulusal muhafız güçlerini görevlendirdiği New York'ta vak'a sayısı 23 bin 230'a yükseldi, ölü sayısı ise 183 olarak açıklandı. Korona virüs salgının etkili olduğu bir başka eyalet Washington da vak'a sayısı 2 bin 221 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 111 oldu. California eyaletinde ise yeni vak'a sayısı 2 bin 212'ye yükselirken, eyalette ölü sayısının 43'e yükseldiği bildirildi.


Beyaz Saray bünyesinde Başkan yardımcısı Mike Pence öncülüğünde oluşturulan Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde de görev alan ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams, ülkedeki yeni tip korona virüs salgınının ileriki günlerde daha da kötüye gideceğini belirterek, insanlara evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. - NEW JERSEY

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:16 Kaynak: İHA

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