ABD'de korona virüs salgınından ölenlerin sayısı 797'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de korona virüs salgınından ölenlerin sayısı 797'ye yükseldi - Son Dakika

ABD'de korona virüs salgınından ölenlerin sayısı 797'ye yükseldi

6 saat önce

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 797'ye yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 55 bin 222'ye ulaştı.

ABD'de korona virüs salgınından ölenlerin sayısı 797'ye yükseldi, System.String[]

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 797'ye yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 55 bin 222'ye ulaştı.


Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden korona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 797'ye yükselirken, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 55 bin 222'ye ulaştı.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ulusal muhafızların sokağa indiği New York'ta vaka sayısı 26 bin 376'ya yükseldi, ölü sayısı ise 268 olarak açıklandı. Salgının etkili olduğu bir başka eyalet Washington'da vaka sayısı 2 bin 472 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 125'e yükseldi. California eyaletinde ise yeni vaka sayısı 2 bin 628'e yükselirken, eyalette korona virüs salgınından ölenlerin sayısının 54'e çıktı.


New York'tan ayrılanlar için 14 günlük karantina çağrısı


ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in öncülüğünde oluşturulan korona virüs salgınıyla ilgili mücadele kurulunun Beyaz Saray'daki günlük yapılan basın toplantısında konuşan Doktor Deborah Birx, virüsün yayılmasını engellemek için New York'tan ayrılanlar ile New York'ta yaşayanların 14 gün boyunca kendi kendini karantinaya almalarını istedi.


Dr. Birx, New York ve New York metro bölgesi hakkında derin endişe duyduklarını ifade ederek tüm vakaların yaklaşık yüzde 56'sın metro alanlarında çıktığını söyledi. - NEW JERSEY

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:24 Kaynak: İHA

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