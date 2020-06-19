ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi - Son Dakika

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi.

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi, System.String[]

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 264 bin 307'ye ulaştı. ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 408 bin 426, ölü sayısı 31 bin 92'ye yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 927'ye, vaka sayısı ise 171 bin 29'a ulaştı.

ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan California eyaletinde vaka sayısı 167 bin 233'e, ölü sayısı 5 bin 362'ye yükseldi. Illinois'de ise Covid-19 vaka sayısı 134 bin 778 olarak kayıtlara geçerken, 6 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 106 bin 422'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 770'e yükseldi. Teksas'ta vaka sayısı 106 bin 261 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 142'ye ulaştı. Florida eyaletinde vaka sayısı 85 bin 926 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 54'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 84 bin 792 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 6 bin 427'ye yükseldi.

Michigan'da vaka sayısı 66 bin 788'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 61 olarak açıklandı.

ABD genelinde korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 931 bin 150 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 05:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi         
22:53
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı         
22:47
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor         
22:39
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi         
22:25
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız         
22:23
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi         
21:58
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım         
21:43
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı         
21:37
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı         
21:36
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
21:35
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı         
21:20
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı         
21:17
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti         
20:39
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor         
19:45
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu         
19:43
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı         
19:42
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha         
19:04
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı         
18:58
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek         
18:58
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir         
18:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 23:44:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 120 bin 691'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei