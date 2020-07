ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 150 bine yaklaştı - Son Dakika

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 149 bin 849'a yükseldi.

ABD, korona virüs salgınında en fazla vakanın görüldüğü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 149 bin 849'a yükselirken, enfekte sayısı ise 4 milyon 371 bin 839'a ulaştı. ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet sıralamasında birinci konumda olan Kaliforniya eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 453'e, vak'a sayısı ise 459 bin 195'e ulaştı. Kalifornia'nın ardından ikinci sıradaki New York eyaletinde vaka sayısı 439 bin 885 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 689'a ulaştı. Üçüncü sıradaki Florida'da vaka sayısı 423 bin 855 olurken, ölü sayısı 5 bin 855'e yükseldi.

New York ve New Jersey eyaletinde hastaneye yatışlarda düşüş var

New York ve New Jersey eyalet yetkilileri virüsü kontrol altına almayı başardı. Mağazalar ve restoranların kapatılması ve maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi ile vaka sayısındaki artışın önüne geçildi. New York Valisi Andrew Cuomo hastanelere yatışlarda ve 18 Mart'tan bu yana yoğun bakım hastası sayılarında düşüş olduğunu açıklamıştı.

122 gün sonra korona virüsü yenerek hastaneden taburcu edildi

Long Island'da 122 gün hastanede kalarak korona virüsü ile savaşan 62 yaşındaki üç çocuk babası Anthony Bosco, mücadeleyi kazandı. 122 gün korona virüs tedavisi gördükten sonra iyileşen Bosco, hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi.

Uzmanlardan korkutan tablo

Amerika Birleşik Devletlerinde Covid-19 vakaları, 40'tan fazla eyalette artışını sürdürürken, sağlık uzmanlarından korkutucu açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede 15 Ağustos'a kadar korona virüsten ölü sayısının 175 bine çıkabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, ülke çapında tüm zorunlu olmayan işletmelerin yeniden kapanması gerektiğine işaret ediyorlar.

