ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 39 bini aştı - Son Dakika
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ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 39 bini aştı

6 saat önce

ABD'de korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 15'e ulaştı.

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 39 bini aştı, System.String[]

ABD'de korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 15'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, salgının merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde korona virüs bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de toplam korona virüs vaka sayısı 734 bin 969'a yükselirken, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 bin 15'e ulaştı. ABD'de korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise durum gün geçtikçe kötüleşmeye devam ediyor. New York'ta toplam korona virüs vaka sayısı 242 bin 570'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 bin 627'ye ulaştı. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 70'e, vaka sayısı ise 81 bin 372'ye yükseldi. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 36 bin 372'ye çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 560'a ulaştı.

Korona virüs vakasının en çok görüldüğü eyaletler sıralamasında yer alan Pennsylvania eyaletinde vaka sayısı 31 bin 795 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 105'e yükseldi.

Michigan'de vaka sayısı 30 bin 791'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 308'e ulaştı. California eyaletinde vaka sayısı 30 bin 774'e yükselirken, ölü sayısı bin 148 oldu.

Illinois'de vaka sayısı 29 bin 161 olurken bin 259 kişi hayatını kaybetti. Louisiana eyaletinde ise vaka sayısı 23 bin 580'e, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 267 olarak açıklanırken, Connecticut eyaletinde ise vaka sayısı 17 bin 841'e yükseldiği, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 86 olarak açıklandı.

ABD GENELİNDE KORONA VİRÜS SALGININDA 61 BİN 518 KİŞİNİN İSE İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ.

ABD Başkanı Donald Trump, Korona Virüs ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Teksas ve Vermont eyaletlerindeki bazı iş yerlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak gelecek pazartesi günü açılacağını duyurdu. Trump, Montana'nın salgın kapsamında getirilen kısıtlamaları cuma günü kaldırmaya başlayacağını ve Ohio, Kuzey Dakota ile Idaho eyaletlerinin 1 Mayıs'tan itibaren iş yerlerini aşamalı olarak açılmaya başlayacağını söyledi.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, salgın nedeniyle eyalette 2 haftadan fazla bir süredir kapatılan halk plajları, perakende mağazaları, mobilya, mücevher ve giyim gibi mağazalarının Salı günü yeniden açılacağını söyledi.

(Hasan Çelik/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:45 Kaynak: İHA

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