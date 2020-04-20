ABD'de Korona virüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD'de Korona virüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Son Dakika

ABD'de Korona virüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı

6 saat önce

ABD'de korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 565'e yükseldi.

ABD'de Korona virüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı, System.String[]

ABD'de korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 565'e yükseldi.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, salgının merkezi haline gelen ABD'de korona virüs bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 565'e yükseldiğini duyurdu. ABD'de toplam korona virüs vaka sayısı 764 bin 265'e ulaştı.


ABD'de korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise durum gün geçtikçe kötüleşiyor. New York eyaleti valisi Andrew Cuomo bir basın toplantısında tepe noktasını aşmış olabileceklerini belirterek "En yüksek noktayı aşıyoruz. Bu noktadaki tüm göstergeler inişte olduğumuzu gösteriyor. İnişin devam edip etmeyeceği ne yaptığımıza bağlıdır, ama şu anda inişteyiz. Sosyal mesafe kullarının devam etmesini istiyoruz. Kendini uyandırma zamanı ve kibirli olma zamanı değil" dedi.


Birçok eyalet valisi ile birlikte ekonominin normale dönebilmesi daha fazla test yapılması gerektiğini belirten Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın salgın önlemlerinin kaldırılması için eyaletlere sunduğu 3 aşamalı plana tepki gösterdi. Tartışmaların sürdüğü plana göre ekonominin canlandırılması noktasında önlemler aşamalı olarak kaldırılacak. Eyalet valileri ise Trump'ın aksine evde kalınması gerektiğini belirtiyor.


Eyaletlerin yeterince test kiti olmadığını söyleyen Maryland Valisi Larry Hogan ise Trump'ın ülkede yeterli kit bulunduğu şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Virginia eyaletinin Demokrat Valisi Ralph Northam da "Bu sadece kuruntu" ifadelerini kullandı.


ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Trump'la aynı açıklamayı yaparak her eyaletin birinci aşamaya geçmesi için yeterli test kitinin olduğunu söyledi. Eyalet valileri ise bu açıklamalara tepkilerini sürdürmeye devam ediyor. Birinci aşama ise restoran, sinema, spor salonları ve ibadet yerlerinin açılmasını sağlıyor.


"ABD'de insanlar yemek bulamıyor, morglarda yer kalmadı"


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında, birçok ülkenin toplamından fazla vaka ve ölüm oranının görüldüğü New York'ta pandemi ile mücadelede üst üstte yeni önlemler alınırken, özellikle morg konusunda büyük sıkıntı yaşandığı bilgileri geliyor. 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezine yapılan terör saldırısından bu yana ilk defa çaresiz kalan eyalet yöneticileri çareyi frigorifik (soğutucu) römorklarda buldu. California Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Türk bilim adamı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, "ABD'de yoğum bakım hastaneleri dolu olduğu için insanlar ayakta hastaneye gidemeden ölüyor. Yeterince morg yok. ABD için ölümler devam edecek. Yeteri kadar maske yok, yeteri kadar ilaç yok. İnsanlar sokağa döküldü, yiyecek yemekleri yok, ellerinde para yok. 22 milyon insan ABD'de işsiz. ABD'de kötü durumda. En başında maske takılsaydı bugün bu kadar insan ölmeyecekti. Aşı bulunana kadar ölümler maalesef devam edecek" dedi. ABD vatandaşları, yiyecek dağıtan yardım kuruluşları önünde uzun kuyruklar oluştu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, New York, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:48 Kaynak: İHA

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