ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 70 bine yaklaştı - Son Dakika

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle ölümler önlenemiyor. Ülkede bir günde bin 323 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 69 bin 925'e, toplam vaka sayısı ise 24 bin 713 artışla 1 milyon 212 bin 955'e yükseldi.



Korona virüs salgınında 1 milyon 212 bin 955 vaka sayısı ile en fazla etkilenen ülke olan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 925'e yükseldi. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta 3 bin 491 yeni vaka sayısı ile toplam vaka sayısı 327 bin 374 olurken, 296 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı kentte 24 bin 944'e yükseldi.



New York'un ardından en fazla vakanın görüldüğü New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 951'e, vaka sayısı 129 bin 345'e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts'te vaka sayısı 69 bin 87'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de vaka sayısı 63 bin 840 olurken, 2 bin 662 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 56 bin 167'ye, ölü sayısı ise 2 bin 287'e yükseldiği açıklandı. - WASHINGTON