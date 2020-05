ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 75 bine yaklaştı - Son Dakika

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bir günde 2 bin 532 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölenlerin sayısı 74 bin 807'ye yükseldi.

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de korona virüs salgını nedeniyle bir günde 2 bin 532 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 74 bin 807'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 25 bin 422 artışla 1 milyon 263 bin 183'e ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Daha fazla kişinin ölmeyeceğini umuyorum ama önlemlerin gevşetilmesiyle daha fazla kişinin ölmesi ihtimaller dahilinde. İnsanlar savaşmak zorunda. Ülkemizi yıllarca eve kapatamayız" dedi.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta 3 bin 352 yeni vaka sayısı ile toplam vaka sayısı 333 bin 491 olurken, 752 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 956'ya yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 572'ye, vaka sayısı 133 bin 59'a ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts'te vaka sayısı 72 bin 25'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 420'ye yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois'de vaka sayısı 68 bin 232 olurken, 2 bin 974 kişi hayatını kaybetti. Kaliforniya eyaletinde vaka sayısı 60 bin 504'e, ölü sayısı ise 2 bin 452'ye yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 54 bin 898 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 347'ye yükseldi. Michigan'da ise vaka sayısı 45 bin 54'e yükselirken, ölü sayısı 4 bin 250 olarak açıklandı.

