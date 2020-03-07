ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika

ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

6 saat önce

ABD'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği açıklandı.

ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi, System.String[]

ABD'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de bilançoyu arttırıyor. ABD'nin Florida eyaletinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD genelinde virüs kaynaklı ölü sayısının 17'ye ulaştığı bildirildi. Korona virüsü tespit edilen eyalet sayısının da 27'ye çıktığı aktarıldı.


Florida Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle ölen 2 kişinin 70'li yaşlarında olduğu belirtilirken Santa Rosa ve Lee ilçesinde yaşadıkları ve yakın zamanda yurt dışı seyahatte bulundukları ifade edildi.


Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülke genelinde 330'dan fazla vaka olduğunu açıkladı. Pensilvanya eyaletinde ilk vakaların görüldüğü ve bazı bölgelerde okullarda eğitime ara verdiği bildirilirken, Johns Hopkins Üniversitesi dünya çapında 100 binden fazla kişiye yeni tip korona virüsü (Kovid-19) bulaştığını açıkladı. Sağlık uzmanları, virüsü önlemek için insanları rutin el yıkama gibi koruyucu önlemleri uygulamaları tavsiyesinde bulundu.


Öte yandan ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında 3 bin 483 kişinin bulunduğu dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide korona virüsü tespit edildiği belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı açıklamada, Grand Princess adlı yolcu gemisinde ilk etapta 46 kişiden alınan örnekler üzerinde yapılan testler sonucu 19'u mürettebat 2'si yolcu olmak üzere toplam 21 kişide virüs tespit edildiğini açıkladı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Florida, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:54 Kaynak: İHA
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