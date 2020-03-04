ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
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ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

6 saat önce

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği açıklandı.

ABD'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi, System.String[]

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nde de her geçen gün can kayıplarına neden oluyor. ABD'nin Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, korona virüsünden ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği, vak'a sayısının ise 27 olduğu ifade edildi. Toplam 231 kişinin gözetim altında tutulduğu eyalette acil durum ilan edilirken, bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. ABD genelinde ise korona virüsü tespit edilen kişi sayısı 110 olarak açıklandı.

(Hasan Çelik/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:25 Kaynak: İHA
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