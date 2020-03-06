ABD'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika

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ABD'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 12'ye çıktı
6 saat önce
ABD'nin Washington eyaletinde yeni korona virüsü (Covid-19) salgınında bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 12'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:01 Kaynak: İHA
ABD'nin Washington eyaletinde yeni korona virüsü (Covid-19) salgınında bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 12'ye yükseldi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dün korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükselmesinin ardından eyalette acil durum ilan edilmişti. Bugünde Washington eyaletinde bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 12'ye çıktığı açıklandı.
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde korona virüsü (Covid-19) vaka sayısının 21 eyalette 207 kişiye yükseldiğini duyurdu. - WASHINGTON
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