ABD'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika

ABD'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 12'ye çıktı

6 saat önce

ABD'nin Washington eyaletinde yeni korona virüsü (Covid-19) salgınında bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 12'ye yükseldi.

ABD'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 12'ye çıktı, System.String[]

ABD'nin Washington eyaletinde yeni korona virüsü (Covid-19) salgınında bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 12'ye yükseldi.


ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dün korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükselmesinin ardından eyalette acil durum ilan edilmişti. Bugünde Washington eyaletinde bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 12'ye çıktığı açıklandı.


ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde korona virüsü (Covid-19) vaka sayısının 21 eyalette 207 kişiye yükseldiğini duyurdu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Washington, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı törene düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü
Koronavirüs İtalya-Türkiye maçını etkileyecek mi? ABD'de 3 bin 500 kişiyi taşıyan gemi, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu

Son Dakika Haberleri
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı
15:17 Didem Soydan ile ayrılan Lider Şahin, Burcu Binici ile görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:28:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]