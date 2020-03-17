ABD'de Korona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 93'e yükseldi - Son Dakika
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ABD'de Korona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 93'e yükseldi

6 saat önce

ABD'de Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.

ABD'de Korona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 93'e yükseldi, System.String[]

ABD'de Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.

ABD'yi olumsuz yönde etkileyen yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e, vaka sayısı 4 bin 727'ye yükseldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde görülen korona virüsü vaka sayısının 4 bin 727'ye yükseldiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) vakasıyla mücadelenin aylarca sürebileceğini, Amerikalıların 15 gün boyunca sosyal aktiviteleri durdurmaları ve ABD'deki korona virüsün yayılımını azaltmak için en çok 10 kişilik gruplar halinde bir araya gelin" ifadelerini kullandı.

Trump, korona virüs ile mücadele kapsamında, virüsün en fazla etkilediği ve ölüm riskinin daha yüksek olduğu yaşlı insanların kalabalık alanlarda bulunmamaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Korona virüsün kontrol altına alınıp alınmadığına değinen Trump, "Şu anda virüs ile uğraştığımız sınırlar içinde çok iyi bir iş yaptığımızı söyleyebilirim. Ancak genel olarak Korona virüs kontrol altına alınmadı, bu dünyanın hiçbir yerinde kontrol altında değil" ifadelerini kullandı.

NEW JERSEY EYALETİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

ABD'nin New Jersey eyaletinde Covid-19 vaka sayısının 177'ye yükselmesi, korona virüsü kaynaklı 2 kişin hayatını kaybetmesi ile başlayan önlemler çerçevesinde kafe, restoran ve gece kulüplerinin kapatılması kararının ardından eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi. New Jersey Valisi Phil Murphy yaptığı açıklamada, korona virüs ile mücadele kapsamında akşam saat 20.00 ile 05.00 saatleri arasında eyalet genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, New Jersey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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