ABD'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 5 bini geçti - Son Dakika

ABD'de korona virüsünden son 24 saatte 884 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde ölü sayısı 5 bin 112'ye, vaka sayısı ise 215 bin 344'e yükseldi.



ABD'de son 24 saatte 884 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile korona virüsü nedeniyle bir günde en yüksek ölüm yaşandı. Böylece ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 112'ye yükseldi.



Kısa sürede salgının merkezi haline gelen ABD'de en fazla salgının görüldüğü kent ise New York oldu. 83 bin 901 vakanın görüldüğü New York'ta 2 bin 219 kişi hayatını kaybetti. New York'un ardından en fazla vaka New Jersey'de kaydedildi. Vaka sayısının 22 bin 255, can kaybının ise 355 olarak açıklandığı New Jersey'i Kaliforniya takip etti. En fazla korona vakasının görüldüğü şehirler listesinde üçüncü sırada yer alan Kaliforniya'da 9 bin 936 vaka ve 215 can kaybı görüldü. - WASHINGTON