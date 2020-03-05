ABD'de Korona virüsüyle mücadele için 8.3 milyar dolarlık bütçe onaylandı - Son Dakika
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ABD'de Korona virüsüyle mücadele için 8.3 milyar dolarlık bütçe onaylandı

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, Korona virüsü salgınına karşı önlem alabilmesi için belirlenen 8.3 milyar dolarlık acil bütçe tasarısını kabul etti.

ABD'de Korona virüsüyle mücadele için 8.3 milyar dolarlık bütçe onaylandı, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi, Korona virüsü salgınına karşı önlem alabilmesi için belirlenen 8.3 milyar dolarlık acil bütçe tasarısını kabul etti.

Bütçe tasarısına göre Korona virüsü için aşılar ve teşhisler geliştirilmesi için 3 milyar dolar, halk sağlığı müdahale çabaları için 2,2 milyar dolar, tıbbi malzeme ve diğer sağlık hizmeti hazırlık için de 1 milyar dolar ayrılacak. Ayrıca küçük işletmelerin krizden kaynaklanan ekonomik zararlardan kurtulmasına yardımcı olmak için düşük faizli krediler bütçe tasarısında yer aldı. Salgının kontrol altına alınması için denizaşırı çabalara yardımcı olmak amacıyla de 1,25 milyar dolarlık bütçe belirlendi.

Bütçe tasarısının hafta sonuna kadar Senato ve ABD başkanı tarafından onaylanması bekleniyor.

ABD'de korona virüsü nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 160 kişide Korona virüsü tespit edildi.

(Serkan Bayar/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
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