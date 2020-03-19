ABD'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi - Son Dakika

ABD'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi

6 saat önce

ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 9 bin 464'e ulaştı.

ABD'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi, System.String[]

ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 9 bin 464'e ulaştı.


Çin'den dünya geneline yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında bilanço artıyor. ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e ulaşırken, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 9 bin 464'e yükseldi.


ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki korona virüsü salgını durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin korona virüsü savaşından zafer elde edeceği söyledi. Trump, ülkenin hayati tıbbi malzeme üretiminin hızlandırılması için emir verdiğini, Kore Savaşı döneminde alınan tedbirlerin alınacağını ifade etti.


" New York'ta durum korkutucu"


New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada, durumun çok korkutucu olduğunu belirtti. Blasio, New York'a yapılması gereken federal yardımların acilen ulaştırılması çağrısında bulundu. Başkan Trump'a ABD Ordusunu korona virüsü salgınıyla ilgili tam olarak harekete geçmesi çağrısında bulunan Başkan Blasio, "Birinci sınıf sağlık ekiplerine ihtiyacımız var. Onların lojistik desteğine ve fabrikalardan tıbbi malzemelere ihtiyacımız var" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:37 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ekpe Udoh, Çin'de karantinaya giriyor
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek         
22:14
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı         
21:54
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti         
21:40
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu         
18:10
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 15:43:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]