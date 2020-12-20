ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti

Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve 1 yıldır etkisini sürdüren koronavirüs salgınından yaklaşık olarak 80 milyon insan etkilendi. Aşı çalışmaları salgına karşı umut olurken, ABD Pfizer ve Biontech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi.

Sözcü'nün haberine göre aşılama sürecine başlanan ABD'de geçen hafta koronavirüs aşısı olan iki sağlık çalışanının fenalaşması ve nefes darlığı yaşamasının ardından önceki gün benzer bir olay Chicago'daki Advocate Condell Tıp Merkezi'nde yaşandı. Tıp merkezinde çalışanlar aşı olurken, dört sağlık çalışanı aşıdan sonra alerjik tepki gösterdi.

AŞILAMA SÜRECİ DURDURULDU

Libertyville'de bulunan hastanede çalışan dört kişiden üçünün hafif belirtiler gösterdiği belirtilirken bir kişinin ise durumunun ağır olduğu kaydedildi. Yetkililer diğer üç kişinin semptomlarının da ciddi olduğunu ve bu kadar ağır geçmesine şaşırmadıklarını söyledi. Yetkililer hafta sonu aşılama sürecinin durdurulduğunu ve bugün devam edileceğini belirtti.

"BU ŞAŞIRTICI BİR DURUM DEĞİL"

Lake County Sağlık Departmanı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Covid-19 aşı süreci Lake County'de devam ederken biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Aşılarda yan etki ve reaksiyonu gözlemlemek aşıların standart prosedürü. Bu şaşırtıcı bir durum değil zira bazı insanlar aşıya diğerlerinden farklı tepki verebilir" denildi.