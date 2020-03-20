ABD'de koronavirüs (Covid-19): Walmart artan talebi karşılamak için 150 bin kişiyi işe alacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüs (Covid-19): Walmart artan talebi karşılamak için 150 bin kişiyi işe alacak - Son Dakika Dünya

ABD'de koronavirüs (Covid-19): Walmart artan talebi karşılamak için 150 bin kişiyi işe alacak

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük perakende zinciri Walmart koronavirüs nedeniyle artan alışveriş talebi karşısında 150 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

ABD'de koronavirüs (Covid-19): Walmart artan talebi karşılamak için 150 bin kişiyi işe alacak, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük perakende zinciri Walmart, koronavirüs nedeniyle artan alışveriş talebi karşısında 150 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.


Yapılan yazılan açıklamada, "Walmart bu zor zamanda ulusal kriz döneminde çalışanlarını mükafatlandırmak istiyor." ifadeleri yer aldı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:58 

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