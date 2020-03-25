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ABD'de koronavirüs endişesi silah satışlarını yüzde 800 artırdı
6 saat önce
Dünya düzenini sarsan yeni tip koronavirüs salgını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silah satışlarını patlattı. İnsanlar olası bir kargaşada kendilerini korumak adına silah alımına yöneldi. Bazı mağaza sahipleri satışlarda yüzde 800'lük bir artış olduğunu açıkladı
Dünya'yı saran yeni tip koronavirüs salgını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) silah satışlarını patlattı. İnsanlar olası bir kargaşada kendilerini korumak adına silah alımına yöneldi.
Covid-19 vakalarının yoğunlaştığı Oklahoma eyaletinde silah mağazası sahibi olan David Stone, "Satışlarda yüzde 800 civarında bir artış gördük" diyerek yakında elindeki stokların tükeneceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:02
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