ABD'de koronavirüs hastalarını sevdikleriyle buluşturan Türk DHA'ya konuştu - Son Dakika
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ABD'de koronavirüs hastalarını sevdikleriyle buluşturan Türk DHA'ya konuştu

6 saat önce

ABD'de koronavirüs hastalarını sevdikleriyle buluşturan Türk DHA'ya konuştuABD, (DHA), - ABD'de koronavirüs hastalarıyla sevdiklerini buluşturan projeye imza atan ve ülke gündemine oturan Kaya Suner adlı genç Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

ABD'de koronavirüs hastalarını sevdikleriyle buluşturan Türk DHA'ya konuştu

ABD, (DHA), - ABD'de koronavirüs hastalarıyla sevdiklerini buluşturan projeye imza atan ve ülke gündemine oturan Kaya Suner adlı genç Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Projesini nasıl gerçekleştirdiğini açıklayan Sıuner, Hastaların sevdiklerinden uzak kalmasına dayanamadım. Bir de Türklerin yardımseverliğini göstermek istedimdedi.

ABD'nin Rhode Island eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Kaya Suner, koronavirüsle mücadeleye katkı vermek için sıradışı bir proje geliştirdi. Türk genci Kaya, başlattığı kampanyayla hastanelerdeki korona hastalarına yüzlerce tablet bağışlanmasını sağlayarak aileleriyle uzaktan görüşmelerini sağladı. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Suner, "Covid Connectors' aslında ailem doktor olduğu için ve karantinada onlardan uzak kaldığım zaman bu fikir aklıma geldi. Evde çok sıkıldım ve anneme nasıl maske yapabileceğimi sordum. O da bana şu an hastanede bilgisayar ve tabletlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Üzüldüm. Ziyaretçilerin sevdiklerini göremediğini, ondan dolayı sevdiklerini görüntülü aramak istediklerini ve kimilerinin telefon ya da cihazlarının olmadığını söyledi. Hemen bir şeyler yapmak için haereke geçtim. Ben de projeye başladım? dedi.

AMAZON'DAN HATIRI SAYILIR YARDIM

Projeyi gönüllü olarak yapan Türk genci, daha sonra Facebook'ta mobil cihaz aradığını söyledi ve sonrasında çok fazla bağış aldıklarını söyledi. Suner yaptığı açıklamada, 'Bir de Türklerin yardımseverliğini göstermek istedimdiye konuştu. Amazon, 540 tablet bağışladı. Eyalet valisi bizimle irtibata geçti ve sonra buradaki tüm medya organlarında yer aldık. Böylece sağlık çalışanları sayesinde hastalar görüntülü konuşmayla sevdiklerini görme şansı bulmaya başladı' dedi.

'DOKTORLAR DA HASTALARIYLA UZAKTAN TEDAVİ OLABİLİYORLAR'

Projenin başarılı devam ettiğini söyleyen 19 yaşındaki genç, ikinci el cihazları iyi bir durumda teslim ettiklerini fakat tedarik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Kaya Suner, 'Cihazların format atılması en çok zamanımızı alan kısmıydı fakat bunu hallettik. Hastanelerde tedavi gören koronavirüs hastaları sevdikleriyle doğum günleri ve özel günlerini kutlama fırsatını yakaladı. Doktorlar da hastalarıyla uzaktan tedavi olabiliyorlar' ifadelerini kullandı.

ANNE VE BABASI ACİL SERVİS DOKTORU OLUNCA HAREKETE GEÇTİ

Baba Selim Suner, eşiyle birlikte koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarından olduğunu belirtti ve oğulları Kaya'nın bu mücadeleye destek vermek istediğini ifade ederek, 'Rhode Island eyaletinde eşimle birlikte doktoruz. Acil tıp uzmanıyız. Brown Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışmaktayım. Ayrıca Afet bölümünün de başkanıyım. Covid-19 hastalığı başladığında eşimle ben büyük çabalar göstererek hem hasta bakarak, hem de hastanenin hazırlık çalışmalarını yaparak uzun saatler geçirdik. Oğlumuz Kaya, küçüklüğünden beri doktor olmayacağını söyledi bize. Herhalde ne kadar çalıştığımızı gördüğü için. Fakat bizim yaptığımız çabaları görerek o da katkıda bulunmak istedi. 'Covid Connectors' isminde web sitesi kurdu. Ona hastalara ziyaretçi almıyoruz diye söyledik. Hastalardan da sağlık çalışanları olarak Covid-19 kapmak istemiyoruz. Bunun için hastaneye gelen ziyaretçileri kısıtladık, hatta hiç ziyaretçi gelmesin diye bir talimat verdik? dedi.

KENDİ ÇABALARIYLA YAPTI

ABD'de yaptığı yardımla takdir toplayan Kaya'nın babası Selim Suner'in ise açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü 'Bu durumda hasta yakınları Covid-19 hastalığı olanlarla görüşmemek durumunda kaldılar. Ölmek üzere olan hastaları sevdikleriyle birleştirmek için 'Covid Connectors' tablet ve eski telefonları toplayıp bunlara iletişim uygulamaları yükleyip hastalarla sevdiklerini bir araya getirmek için kurulan bir site. İlk önce Kaya, Rhode Island Medical Society ile ilişki kurarak bu topladığı tabletleri Rhode Island'daki hastanelere yaymaya başladı. Daha sonra bunu diğer eyaletlere Massachusetts ve New Hampshire'de yapmaya başladı. Değişik doktor ve hastanelerle irtibat kurdu ve liseden arkadaşı ile birlikte kendi çapında katkıda bulunmak istedi. Çok da başarılı oldu.?

ABD'de koronavirüs hastalarını sevdikleriyle buluşturan Türk DHA'ya konuştu

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 05:09 Kaynak: DHA


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