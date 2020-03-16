ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 65'e yükseldi - Son Dakika
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ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 65'e yükseldi

1 saat önce

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 3 bin 500'e yaklaştığı ve ölü sayısının ise 65'e yükseldiği bildirildi.

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 65'e yükseldi, System.String[]

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 3 bin 500'e yaklaştığı ve ölü sayısının ise 65'e yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı güncel rakamlara göre, ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkedeki 50 eyaletin 49'unda görüldüğü rapor edilen koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı pazar akşamı itibariyle 65'e, vaka sayısı ise 3 bin 485'e yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 42'si, virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, Kaliforniya'da 6, Florida'da 4 ve New York'ta da 3 ölüm gerçekleşti.

Senatör Graham'in testi "negatif" çıktı

Öte yandan koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldığını açıklayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, pazar akşamı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin "negatif" çıktığını duyurdu.

Bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür eden Graham, Kongreye dönerek Başkan Trump ve Kongreye koronavirüsle mücadelede destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Amerikan medyası, Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemelerinin başlayacağını açıklamıştı.

Sağlıklı 45 gönüllü denek üzerinde başlayacak aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

ABD Başkanı Trump, cuma günü yaptığı açıklamayla, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etmişti.

Pazar günü ise ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme adımını başlatmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:06 Kaynak: AA
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