ABD'de koronavirüs nedeniyle 42 binden fazla kişi öldü

Küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 42 bini geçti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 1,953 artarak 42 bin 518'e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı 28 bin 673 artarak 792 bin 938'e ulaştı. Virüsten iyileşen kişilerin sayısı ise 1,377 artarak 72 bin 389'a yükseldi.

TRUMP ABD'YE GÖÇÜ GEÇİCİ OLARAK DURDURACAK

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla ülkeye geçici olarak göçü durduracak bir kararnameyi imzalayacağını duyurdu.